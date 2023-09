Bh. meteorolog Bakir Krajinović: O minusima još nema ni govora

Stabilan period

– To je, prema narodnom predanju, period oktobra sa stabilnim vremenom i natprosječnim temperaturama, a i u meteorologiji se označava kao miholjsko ljeto. Moderna meteorologija izmjerenim podacima potvrđuje ta narodna predanja o dužem periodu lijepog vremena u oktobru – kaže Krajinović.

Vrijeme koje trenutno imamo, dodaje, period je stabilnog, natprosječno toplog perioda na početku kalendarske jeseni, piše PRESS.

– Trenutno u BiH ovaj period možemo označiti samo kao toplo i stabilno vrijeme na početku jeseni, ali ga ne možemo nazvati miholjsko ljeto, jer ono se veže za Miholjdan. Ovaj period stabilnog vremena samo možemo okarakterizirati kao lijep početak astronomske jeseni i vrijednosti temperatura zraka svakako će u narednih desetak dana biti iznad prosjeka – ističe Krajinović.

Bez promjena

Maksimalne temperature u BiH dostizat će od 26 do 29 stepeni, a o jutarnjim minusima još nema ni govora. Vrijednosti jutarnjih temperatura u BiH će biti oko 12, a u Hercegovini oko 15 stepeni. Bez padavina i značajnijih promjena vremenskih uvjeta. Jedino što će podsjećati na jesen jesu jutarnje magle.

– Septembar je bio jedan od najtoplijih, s dosta malim količinama padavina. Tokom ovog mjeseca jasno je da nas je atmosfera “počastila” lijepim i ugodnim vremenom – govori Krajinović.

Slijedi promjena

– Nakon 5. oktobra maksimalne temperature u BiH ići će do 23 stepena. To su neke uobičajene prognoze za deseti mjesec i to je ono što mi vidimo prema našim prognoznim modelima. Narednih dana bit će dosta stabilno, uz visoke vrijednosti zraka, a nakon toga slijedi promjena u vidu kiša i pada vrijednosti temperatura zraka, kako maksimalnih tako i minimalnih – kaže Krajinović.

