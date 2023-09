Ovo je 15 artikala za koje se predlaže ograničenje marže, Hasičević najavljuje “zaključane cijene” za još 34 proizvoda

Federalno ministarstvo trgovine proširilo je spisak proizvoda sa devet na petnaest artikala kojima će biti ograničena marža, a to na sutrašnjoj sjednici treba da odobri Vlada Federacije BiH. Uz to sa trgovcima je dogovoreno da se zamrznu cijene 34 artikla koje sami odaberu, piše Faktor.

Amir Hasičević, ministar trgovine u Vladi Federacije BiH potvrdio je za Faktor da je ovo ministarstvo danas donijelo odluku na kojih će 15 artikala biti ograničena veleprodajna i maloprodajna marža.

Marže se kreću u rasponu u veleprodaji pet posto i maksimalno osam posto za prehrambene proizvode u maloprodaji.

To su sljedeći proizvodi:

Pšeničo brašno od pet i 25 kilograma TIP 500 – veleprodajna šest posto a maloprodajna marža osam posto;

Polubijeli hljeb sto-posto pšenični 400 grama – veleprodajna pet, a maloprodajna šest posto;

Jestivo suncokretovo ulje jedan litar – veleprodajna pet posto, a maloprodajna šest posto;

So jedan kilogram – veleprodajna šest posto, a maloprodajna osam posto;

Šećer kristal za jedan kilogram – veleprodajna šest, a maloprodajna osam posto;

Makaroni 400 grama – veleprodajna šest, a maloprodajna osam posto;

Riža dugo zrno 800 grama – veleprodajna šest, a maloprodajna osam posto;

UHT mlijeko kravlje 2,8 posto mliječne masti jedan litar – veleprodajna pet, a maloprodajna šest posto;

Jogurt 2,8 posto mliječne masti po litru – veleprodajna šest, a maloprodajna osam posto;

Margarin biljni 250 grama – veleprodajna šest, a maloprodajna osam posto;

Svježa konzumna jaja M klase – veleprodajna šest, a maloprodajna osam posto;

Svježe pile cijelo u kesi – jedan kilogram veleprodajna šest, a maloprodajna osam posto;

Svježe meso juneća rebra – po kilogramu veleprodajna šest, a maloprodajna osam posto;

Deterdžent za veš u prahu tri kilograma – veleprodajna osam, a maloprodajna 12 posto;

Deterdžent za suđe tečni jedan litar – veleprodajna osam, a maloprodajna 12 posto.

Federalno ministarstvo trgovine i predstavnici Udruženja poslodavca FBiH razmatrali su i prijedlog o pokretanju akcije u sklopu jačanja društvene odgovornosti pod radnim nazivom “zaključana cijena” gdje je preliminarno dogovorena grupa od 34 artikla za koje bi se dogovorila snižena cijena. Trgovci bi zaključali cijene tih artikala na dogovoreni period.

– Razgovarali smo s vlasnicima najvećih trgovačkih lanaca i Udruženja poslodavaca FBiH i dogovorili smo se da oni iz grupe ovih 15 artikala na koje su ograničene marže sami odaberu koliko će još sniziti recimo određenu vrstu mlijeka i na taj način će zaključati cijenu. Znači ako je to mlijeko recimo bilo 2,20 maraka, a oni odrede sniženu cijenu na 1.90 maraka i to ostaje za onaj period na koji se dogovorimo bez obzira šta će se dešavati na tržištu. Za zamrznute cijene usaglasili smo 34 artikla i to će biti naglašeno na proizvodu da je cijena zaključana i to dobrovoljno mogu uraditi svi trgovci ako to žele – pojašnjava Hasičević.

Ministar na kraju dodaje da Bosnu i Hercegovinu čeka veliko poskupljenje dizel goriva pa je sve neizvjesno kako će se kretati cijene nakon poskupljenja goriva.

Facebook komentari