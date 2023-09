Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, pišu Vijesti.ba.

