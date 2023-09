Do kraja septembra i u prvoj sedmici oktobra stabilno vrijeme u BiH

Iako je kalendarski nastupila jesen, porast dnevne temperature zraka davat će osjećaj produženog ljeta. Temperature neće biti visoke kao protekle sedmice, ali će u većini krajeva biti iznad 20 stepeni.

Minimalne temperature zraka varirat će od 8°C do 13°C u Bosni, na jugu zemlje do 18°C. Najveće dnevne vrijednosti temperatura biće u rasponu od 20°C do 25°C u Bosni, a u Hercegovini do 29°C.

U prvoj sedmici oktobra, prognozira se nastavak stabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini.

U jutarnjim satima u centralnim područjima moguća je jutarnja magla. Tokom dana umjereno oblačno sa više sunčanih intervala na jugu zemlje.

Jutarnje temperature varirat će između 11°C i 16°C u Bosni, do 19°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 22°C i 27°C, do 30°C u Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari