Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme sa kišom

U jutarnjim satima kiša ili lokalni pljusak je moguć u zapadnim i ponegdje u centralnim područjima Bosne. Poslijepodne kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju širom zamlje, a tokom noći na jugu i jugozapadu. Intenzivnije padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 30 stepeni.

U Sarajevu danas sunčano uz postepeno naoblačenje poslijepodne. U drugom dijelu dana se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 28 stepeni.

Danas je preovladavalo sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je bilo magle, pišu Vijesti.ba.

