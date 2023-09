On je gostujući na televiziji N1 kazao da se ne osjeća kao kukavica i slabić što jučer nije otišao u Banju Luku, nego da je ispao mudriji od Dodika.

Schmidt: “Bile su postavljene barikade da bi se spriječio moj dolazak, ne plašim se Dodika”

Foto: A. K. / Radiosarajevo.ba / Christian Schmidt

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt poručio je kako se se ne plaši prijetnji predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika i da će doći u RS.

On je gostujući na televiziji N1 kazao da se ne osjeća kao kukavica i slabić što jučer nije otišao u Banju Luku, nego da je ispao mudriji od Dodika.

“Bile su postavljene barikade da bi se spriječio moj dolazak. Zbog čega su bile zatvorene neke ulice? Muzički festival je tek u petak. Ili se danima za to spremaju ili su pokušali da spriječe moj dolazak?! Zamislite da se desio napad na mene ili da su mi zabranili ulazak u zgradu, i to pred kamerama, da me neko silom sprječava, da li bilo ko osim u Banjoj Luci vjeruje da bi se u Evropi neko radovao tome, možda bi se u Moskvi radovali. Imali biste situaciju koja bi izazvala krizne sastanke i ova zemlja bi bila dalje od Evrope. Ja sam mudro djelovao”, rekao je Schmidt.

Schmidt je poručio da će sigurno doći u Banju Luku, ne precizirajući kad.

“Ja ću svoje obaveze izvršiti i mnogi će se začuditi kako će to izgledati. Kad bih se plašio da odem u dio zemlje koja je kandidat za EU zato što mi neko prijeti, onda nešto ne bi bilo uredu sa mnom”, rekao je visoki predstavnik.

Odgovorio je na pitanja smije li smijeniti Dodika, hoće li nametati nove zakone, ima li i dalje podršku međunarodne zajednice i hoće li ostati u BiH, da li je on visoki predstavnik samo za Federaciju a ne i za RS, je li ugrožen mir u zemlji, šta bi se desilo ako bi se ugasio OHR i ako bi strane sudije napustile Ustavni sud.

“Budimo mirni, ja se neću uplitati u svaku igru i svaku glupu djetinjariju. Dodiku poručujem: Znam za jadac, nemoj potcjenjivati medjunarodnu zajednicu, ti ćeš odgovarati za svoje ponašanje. Već sam intenzivno koristio bonske ovlasti. Neću otkriti sve karte, ali sve opcije su na stolu. Dodikovog prethodnika je moj prethodnik skinuo s vlasti.

Ovo nije borba, nije ovo fudbalska igra, ovdje je riječ o budućnosti zemlje i zbog toga se mora djelovati vrlo promišljeno, a ja to radim. Šta on želi, da me uhapsi i zatvori, pa je onda sve to prepustio narodu, paradajzu i jajima. Paradajz je Dodikov argument?! Mislim da Dodik ima tehnički problem, misli da se svijet vrti oko njega i da svi moraju igrati po njegovim pravilima”, smatra Schmidt.

Schmidt tvrdi da je dobio podršku međunarodne zajednice.

“Ne razmišljam da odem, da podnesem ostavku. Ja sam iz južne Njemačke, iz franačke oblasti. Franci su poznati kao tvrdoglavi. Kod mene je ta karakteristika jaka. Nijednog trenutka nisam razmišljao da odem jer je izazov sačuvati mir u ovoj zemlji”. prenosi radiosarajevo

