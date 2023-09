Kako je rekao Nedim Sladić, mladi bh. meteorolog, ove sedmice nećemo vidjeti tako nagli prelazak iz kasnog ljeta u bilo kakvo kasno-jesenje obilježje.

Uživajte u suncu do sredine sedmice i kasnoljetnim vrijednostima temperatura zraka, u Bosni od 29 do 33, a u Hercegovini do 35 °C. Više oblaka postepeno sa zapada od srijede nagovještavaju u četvrtak prolaznu promjenu vremena i manji pad temperature zraka, a potom ponovo više sunca za vikend- poručio je Sladić. prenosi hayat

