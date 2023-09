Od četvrtka stiže promjena vremena

U prijepodnevnim satima u centralnim i sjevernim područjima lokalno može biti magle, a tokom dana i umjerene oblačnosti.

Od četvrtka u Bosni nakon dužeg suhog razdoblja izgledne su padavine u vidu slabe kiše ili kraćeg lokalnog pljuska. Nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom zadržaće se do kraja sedmice. U Hercegovini mogućnost za kišu biće mala.

Minimalne temperature varirat će od 11°C do 17°C u Bosni, na jugu zemlje do 22°C. Najveće dnevne vrijednosti temperatura biće u rasponu od 28°C do 34°C, u drugom dijelu sedmice između 26°C i 31°C.

Početkom naredne sedmice (od 18.09.) prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu sedmice moguća je kiša koja će zahvatiti čitav prostor naše zemlje.

Jutarnje temperature zraka varirat će između 8°C i 13°C u Bosni, u Hercegovini do 16°C. Najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 15°C do 20°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 23°C.

Prognoza za naredne dane

U utorak, 12.09.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni lokalno po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C.

U srijedu, 13.09.2023., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C.

U četvrtak, 14.09.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C.

U petak, 15.09.2023., u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 32°C, pišu Vijesti.ba.

