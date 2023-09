Do kraja sedmice sunčano i toplo, druga polovina septembra donosi promjene

Povremeno će biti i oblaka, naručito tokom noći i jutra, ali i češće magle u jutarnjim satima, i to ne samo u centralnim područjima, nego i na sjeveru Bosne i Hercegovine. Pouhat će većinom slab sjeveroistočni i istočni vjetar.

Minimalne temperature varirat će od 14 do 20 stepeni u Bosni, na jugu zemlje do 23 stepena. Najveće dnevne vrijednosti temperatura bit u rasponu od 25 do 30 u Bosni, u Hercegovini do 35 stepeni.

Početkom drugog dijela mjeseca očekuju se nestabilne vremenske prilike. Uz pad temperature zraka, povećanje naoblake, izvjesna je i kiša. Kiša će prvo zahvatiti sjeverna i centralna područja a zatim će se proširiti i na ostala područja zemlje.

Jutarnje temperature zraka varirat će između 8 i 13 u Bosni, u Hercegovini do 16 stepeni. Najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 17 do 23 u Bosni, na jugu Hercegovine do 26 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a, pišu Vijesti.ba.

