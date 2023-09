Dolaze nam sunčani dani i rast temperature

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 5; Ivan Sedlo i Sokolac 12; Bihać 13; Gradačac, Sanski Most i Srebrenica 14; Banja Luka, Bugojno, Livno, Sarajevo i Tuzla 15; Bijeljina, Drvar, Prijedo i Zvornik 16; Doboj 17; Zenica 18; Široki Brijeg i Trebinje 21; Stolac 23; Mostar i Neum 24°C.

Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviše sunčanog vremena će biti na jugu i sjeveru zemlje. Rijetko u centralnim i istočnim područjima može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 29°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.

U srijedu, 6.09.2023., u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni u jutarnjim satima će biti magle. Vetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, jugu zemlje do 32°C.

U četvrtak, 7.09.2023., u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32°C.

U petak, 8.09.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C.

U subotu, 9.09.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C, pišu Vijesti.

