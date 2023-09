Sutra sunčano, krajem dana u Bosni kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom

Poslijepodne naoblačenje sa sjeverozapada, koje krajem dana ili u večernjim satima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne može usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugo do 22, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.

U Sarajevu sutra jutro pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje. Kiša i pljuskovi se očekuju u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni.

Danas je preovladavalo sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 13 stepeni; Ivan Sedlo, Sokolac 24; Srebrenica 27; Bihać, Bugojno, Neum, Sarajevo 28; Široki Brijeg 29; Banja Luka, Doboj, Prijedor, Trebinje, Tuzla 30; Mostar 31 i Zenica 32 stepena, saopćeno je iz FHMZ-a, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari