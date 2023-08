Poslije podne umjereni porast naoblake u centralnim i istočnim područjima Bosne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu do 29, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 40 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 °C.

