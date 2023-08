Ovan pobjegao radnicima i lutao gradom: Kupili ga za slavlje

Osim divljih svinja i lisica koje su u pojedinim mjestima u Zagrebu već postale gotovo pa česti gosti, mještane kvarta Trnje jučer je začudio prizor kojeg su vidjeli. Ulicom je, ni manje ni više, prošetao ovan, piše Večernji list.

Azil Dumovec tako je ispričao kako su mještani nazvali policiju da im ovan prolazi ulicom bez ljudske pratnje, a ubrzo su na teren stigli i djelatnici Azila.

– Strani su radnici ovna kupili za slavlje. Uzgajivač im je ponudio pripremu životinje za pečenje, no oni su rekli da će sve obaviti sami – objavili su iz Dumovca na svom Facebook profilu. Živi ovan tako je doputovao do Zagreba, no radnici ga ipak u dvorištu nisu dobro privezali pa je tako životinja uspjela i pobjeći.

– Budući da ovan još uvijek glasi na uzgajivača, s čovjekom smo dogovorili da ga preuzme i vrati na svoju farmu – objavio je Azil, a naknadno su dodali i kako su uspjeli dogovoriti s uzgajivačem da se ovan neće vraćati kupcima te će ostati na životu.

