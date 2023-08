U BiH sunčano vrijeme, prolazno naoblačenje tokom dana

U Bosni jutro pretežno sunčano uz prolazno naoblačenje tokom dana.

Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini uglavnom zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 °C.

U Sarajevu sunčano uz prolazno naoblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 23 °C.

U četvrtak 10.08.2023., jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 °C.

U petak 11.08.2023., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 °C.

U subotu 12.08.2023., sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 °C, pišu Vijesti.ba.

