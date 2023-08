Nevrijeme pogodilo BiH: Padao grad u Brčkom i Lukavcu, evo šta kažu meteorolozi

Snažno nevrijeme večeras je pogodilo pojedine dijelove BiH, a hladna fronta koja stiže u subotu će donijeti zahlađenje cijeloj zemlji.

Kiša popraćena grmljavinom večeras je padala u Brčko distriktu BiH, dok je u Srebreniku i Lukavcu padala tuča.

Oluja se proširila

Oluja se potom proširila i prema Gradačcu.

Podsjetimo, Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda očekuju drastično niže temperature.

– Danas je veći dio dana preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Oblačno je bilo na krajnjem sjeverozapadu Bosne. Pogoršanje vremena se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima – rečeno je danas iz FHMZ-a.

Najava FHMZ

Kako najavljuju iz FHMZ-a, sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 27°C.

U nedjelju, 6.08.2023., djelomično vedro i nestabilno vrijeme sa pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U ponedjeljak, 7.08.2023., u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Glavnina padavina je prije podne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

U utorak, 8.08.2023., u Bosni većinom umjerena naoblaka. Pretežno oblačno može biti u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 29°C, prenosi Avaz.

