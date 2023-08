Danas u BiH oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima

U većini područja se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 °C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Poslije podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 °C.

U četvrtak 03.08.2023., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 °C.

U petak 04.08.2023., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake u Krajini, praćen pljuskovima i grmljavinom. U večernjim satima ili u noći sa petka na subotu kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 36 °C.

U subotu 05.08.2023., oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 °C, pišu Vijesti.

