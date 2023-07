U Neumu i Bihaću u 8.00 sati izmjeren 31 stepen!

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 16; Bugojno, Ivan Sedlo i Sokolac 22; Gradačac, Široki Brijeg, Zenica i Zvornik 23; Banja Luka, Doboj i Tuzla 24; Livno 25; Sanski Most i Trebinje 26; Mostar 27; Sarajevo i Stolac 28; Bihać i Neum 31°C.

Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra su izgledniji u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 34°C.

Prognoza za naredne dane

U srijedu 26.07.2023., pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sjevernim i centralnim područjima Bosne očekuje se jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnijim padavinama i jakim udarima vjetra što može usloviti pojavu bujica. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 °C.

U četvrtak 27.07.2023., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 °C.

U petak 28.07.2023., sunčano vrijeme. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 °C, pišu Vijesti.ba.

