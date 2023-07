Udruženje žena Vrba poručilo građanima Mostara: Otpad nije smeće-nauči kompostirati!

Udruženje žena Vrba sprovelo je niz aktivnosti s ciljem educiranja građana Mostara o važnosti kompostiranja, metodama smanjenja ukupnog otpada iz domaćinstva, kao i o vrijednosti komposta u prihrani biljaka kroz projekt „Otpad nije smeće – nauči kompostirati“.

Krenulo se od radionica za žene i radionica uz praktični rad sa učenicima osnovne škole te vrtića u Gnojnicama. Urađena je i detaljna brošura o kompostiranju koja može poslužiti svim građanima koji žele svoj kućni otpad pretvoriti u iznimno vrijedno gnojivo za biljke.

Najmlađi u Gnojnicama postali svijetao primjer za sve Mostarce!

Niz aktivnosti u sklopu projekta fokusirane su na mostarsku mjesnu zajednicu Gnojnice. U toj mjesnoj zajednici upriličene su tri radionice za žene i tri radionice s praktičnim radom s učenicima Osnovne škole u Gnojnicama ali i tamošnjim vrtićem Ciciban gdje je pored djece o kompostiranju učilo i osoblje vrtića.

„Pored uključivanja mjesne zajednice i članica, najveća korist je bila to što smo uključili osnovnu školu i djecu. Na mladima sve ostaje i osviještenost je bitna od mladih nogu.“ – poručila je Medina Gosto, predsjednica Udruženja žena „Vrba“.

Upravo su se najviše iskazali najmlađi koji su, zajedno sa svojim tetama čuvalicama, vrijedno radili na formiranju kompostne hrpe u komposteru koji im je obezbijedilo Udruženje Vrba.

Radionice o kompostiranju predvodili su stručnjaci sa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, docentica Alisa Hadžiabulić i magistar agronomije Benjamin Korić.

Kompostiranje znači manje ukupnog otpada iz domaćinstva!

Projektom se želi podići svijest i unaprijediti tehnički uslovi te doprinijeti odgovornom upravljanju i povećanju količine recikliranog biološkog otpada.

„Ono što uzmemo od prirode, to joj trebamo i vratiti. Imamo toliko organskog otpada, zašto bi ga uništavali na neprikadan način. Umjesto toga vratimo ga prirodi i dobijemo plodno tlo, plodnu zemlju na kojoj dalje možemo uzgajati.“ – naglasila je Medina Gosto, predsjednica Udruženja žena „Vrba“.

Projekt naziva “Otpad nije smeće – nauči kompostirati!” Udruženje žena Vrba implementira zajedno s partnerskim udruženjem za posao i poduzetništvo LiNK a podržan je iz projekta „Mostar prostori koji pokreću“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i implementira češka neprofitna, nevladina organizacija People in Need Bosnia and Herzegovina.

Kao dio zagovaračke kapanje projekta, bit će organizovana još tri okrugla stola na temu kompostiranja gdje će članice Udruženja Vrba pokušati spojiti vladin i nevladin sektor u gradu Mostaru oko ove važne teme.

