FHMZ objavio gdje će udariti oluja u BiH

Regija Bihać

od: 16:00 do: 23:59

Grmljavinsko nevrijeme.

BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na žestoke oluje sa grmljavinom i zaštitite sebe od udara groma. Može doći do oštečenja imovine i drveća. Iznenadna poplava, udari vjetra i grad su mogući. Može se očekivati poremećaj u transportu i aktivnostima na otvorenom.

Regija Livno

od: 16:00 do: 23:59

Grmljavinsko nevrijeme.

BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na žestoke oluje sa grmljavinom i zaštitite sebe od udara groma. Može doći do oštečenja imovine i drveća. Iznenadna poplava, udari vjetra i grad su mogući. Može se očekivati poremećaj u transportu i aktivnostima na otvorenom.

Regija Mostar

Temperatura zraka između 31 i 35°C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

od: 12:00 do: 17:00

Najviša dnevna temperatura zraka između 35 i 38°C.

BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.

od: 17:00 do: 19:00

Temperatura zraka između 31 i 35°C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Regija Sarajevo

od: 14:00 do: 23:59

Grmljavinsko nevrijeme.

BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na žestoke oluje sa grmljavinom i zaštitite sebe od udara groma. Može doći do oštečenja imovine i drveća. Iznenadna poplava, udari vjetra i grad su mogući. Može se očekivati poremećaj u transportu i aktivnostima na otvorenom.

Regija Tuzla

od: 14:00 do: 23:59

Grmljavinsko nevrijeme.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Regija Banja Luka

21.7.2023. od: 16:00 do: 23:59

Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode uz pojavu grada i jakog do olujnog vetra

BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na žestoke oluje sa grmljavinom i zaštitite sebe od udara groma. Može doći do oštečenja imovine i drveća. Iznenadna poplava, udari vjetra i grad su mogući. Može se očekivati poremećaj u transportu i aktivnostima na otvorenom.

21.7.2023. od: 11:00 do: 18:00

Najviša dnevna temperatura vazduha između 32 i 35°C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Regija Foča

21.7.2023. od: 00:00 do: 23:59

Najviša dnevna temperatura vazduha između 33 i 36°C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Regija Prijedor

21.7.2023. od: 16:00 do: 23:59

Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode uz pojavu grada i jakog do olujnog vetra

BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na žestoke oluje sa grmljavinom i zaštitite sebe od udara groma. Može doći do oštečenja imovine i drveća. Iznenadna poplava, udari vjetra i grad su mogući. Može se očekivati poremećaj u transportu i aktivnostima na otvorenom.

21.7.2023. od: 11:00 do: 18:00

Najviša dnevna temperatura vazduha između 32 i 35°C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe. prenosi n1

