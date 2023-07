Vrijeme u BiH sunčano i vruće, poslijepodne mogući pljuskovi

Uz jači razvoj oblačnosti od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su mogući u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Izgledni su obilniji pljuskovi i lokalna pojava grada.

Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna između 33 i 38, na jugu do 41 stepen.

U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Više oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 19, a najviša dnevna oko 35 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše Vijesti.ba.

