SLADIĆ SE PONOVO OGLASIO: Krenuo je duži period bez padavina u BiH i na Jadranu, ali isto tako dobro se pazite jakog…

“Od danas (jučer) krenuo je period bez padavina koji će potrajati najmanje 7 dana u Bosni, a vrlo vjerovatno još duže u Hercegovini, a što također vrijedi i za Jadran pa ko je birao drugu dekadu jula za odmor definitivno nije pogriješio. Snažan utjecaj termobaričkog grebena, osim što će povući vrelu zračnu masu sa prostora sjeverne Afrike, potisnut će i frontalne poremećaje sjevernije od naše zemlje uzrokujući pretežno sunčano vrijeme”, napisao je Sladić pa nastavio:

“Senzibilni površinski tokovi toplote postajat će sve jači i tlo će se ubrzano sušiti te zagrijavati zahvaljujući polju povišenijeg zračnog pritiska koje će osigurati stabilne vremenske prilike. Temperature zraka iz dana u dan sve više, oko 12.07. većinom od 34 do 38, na jugu i sjeveru zemlje lokalno i do 40 °C. I jutra i noći postaju sve toplija tako da će tropske noći (minimalna temperatura zraka >20,0 °C) biti prisutne u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Svježina će se smanjivati i u centralnoj Bosni do sredine iduće sedmice. Uživajte u ljetu, ali isto tako pazite se jakog UV zračenja”, zaključuje Sladić. prenosi novi

Facebook komentari