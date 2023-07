Trnka upozorio Dodika: Nema otcjepljenja bez rata, njega treba smijeniti

Kasim Trnka, ekspert ustavnog prava: “Glavna kuhinja je na liniji Moskva – Beograd – Banja Luka; Dodik je samo izvršilac ruskog koncepta! Srbija se mnogo naoružava, a u svemu ima podršku Rusije! Neki u Srbiji čekaju drugo poluvrijeme (…)!”

Iako je situacija neizvjesna i teška, Kasim Trnka šalje optimistične poruke: “Kada BiH nisu uništili 1992. godine, neće ni danas, ma nikad”, piše FACE TV.

“(…) Brčko je i u ratu bilo kritična tačka; nije se NATO slučajno sjetio da kaže da će poslati svoje trupe u Brčko!”

Kasim Trnka, ekspert za ustavno pravo i član delegacije BiH koja je pregovarala u Dejtonu objašnjava sličnost današnje situacije sa onom iz devedesetih godina.

– U regionu se nije promijenilo ništa od devedesetih! I na diplomatskom i na vojnom planu, Srbija i Hrvatska dovode do nestabilnosti u BiH! Rusija se nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma uključila u procese u BiH! Ponovo vraćaju ideju o etničkoj podjeli BiH! Etničke stranke imaju mehanizme da blokiraju vlast! U Daytonu se nije znalo ko je pobjednik, a ko gubitnik. Taj sporazum je napravljen tako da BiH stavi u pat-poziciju! U Dejtonu je navedeno da je to bio regionalni sukob, a Srbija i Hrvatska su potpisnice sporazuma! Nisu rekli da je to bila agresija, jer iz toga proizlaze odgovornost i brojne druge posljedice! Stranke na etničkom principu brinu samo o svom interesu! Demokratske snage se guraju na marginu! Dodik je sam rekao: “Mi se nismo borili za BiH nego protiv BiH!’ Čović podržava Dodika, jer misli da će profitirati!” – navodi Trnka.

Dodaje da Dodik agresivno promoviše svoj koncept, te da on to radi vrlo konsekventno!

Dominacija prostorom

– On dominira javnim prostorom! Gdje su ti oponenti Dodikovom konceptu?! Što njih nema u javnosti?! Šmit (Schmidt) je imenovan u skladu sa pravilima Vijeća sigurnosti UN-a, nisu oni morali ni da ga potvrde! Dodik je po nalogu Rusije krenuo u negiranje visokog predstavnika. Od tužbe protiv Šmita nema ništa, on ima diplomatski imunitet! Dodik bi trebao na liječenje! Međunarodna se zajednica stalno povlači pred Dodikom! Sudije iz Ustavnog suda, iz reda srpskog naroda, niko nije otjerao! Dodik hoće da mijenja koncept Ustavnog suda BiH! Dodiku smetaju OHR i Ustavni sud, a to su posljednji osigurači koji smetaju Dodikovoj koncepciji razaranja BiH!

Zato uz pomoć Rusije i prećutnu podršku Srbije sve ovo radi! On hoće da dovede svoje ljude u Ustavni sud, pa da oni kroz pravila suda uvedu koncept konstitutivnih naroda, odnosno princip blokade! To što je Rusija otvorila pitanje Ustavnog suda u Vijeću sigurnosti UN-a govori iz čije kuhinje sve ovo dolazi! Ivica Dačić je kazao da su devedesete bile prvo poluvrijeme! On računa na drugo poluvrijeme! Srbija se mnogo naoružava, a ima i podršku Srbije, sve mogu destabilizovati i ovaj prostor praviti po svojoj mjeri – kaže Trnka.

Ping-pong igra

– Šmit je pogriješio što se uključio u ping-pong igru. Trebao je imati energičniji stav, a ne odgovarati na sve Dodikove poteze! Ja mislim da međunarodna zajednica čeka da vidi kako će se odvijati događaji u Ukrajini i hoće li doći do slabljenja moći Rusije, a samim tim i opadanja ruskog utjecaja u BiH. Dodik bi trebao biti smijenjen zbog svega što radi! Ambasador Marfi (Murphy) informiše svoje šefove u SAD o stanju u BiH; oni su dobro upoznati o svemu! Šmitova odluka o izmjenama Krivičnog zakona je dobra! Dodik ima dobro naoružan MUP, ali bi NATO sigurno bio spreman da reaguje! NATO može procijeniti da je mir ugrožen i aktivirati Aneks Daytonskog sporazuma i poslati svoje vojnike u BiH! Mislim da je NATO trenutno previše okupiran odnosima u Ukrajini! To bi uradili da presijeku RS u slučaju secesije! BiH će, van svake sumnje, imati međunarodnu pomoć! Secesija ne bi prošla bez rata! Schmidt je blag kada kaže da su sve opcije na stolu! Šta time hoće da kaže? To je poruka Dodiku da nastavi svoj posao! Kosovo i RS nisu isto! Niko ne ugrožava prava građana u RS-u! Kosovo je bio konstitutivan element bivše Jugoslavije! Holbrooke je sam rekao da je greška što RS ima takvo ime. Logiku političke situacije u BiH prvi je u pitanje doveo Evropski sud za ljudska prava. Rekli su da je pojam konstitutivnih naroda imao legitimno opravdanje da bi se zaustavio rat, ali da sada treba ići ka tzv. briselskoj fazi u kojoj svi građani moraju biti ravnopravni, a diskriminacija uklonjena iz ustavnog uređenja! Domaće vlasti su se ukopale u Daytonski model; opiru se svakoj promjeni sporazuma! Vlasti moraju promijeniti Ustav BiH – navodi Trnka, piše FACE TV.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari