Žuti meteoalarm za skoro cijelu BiH zbog nevremena

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH su saopštili da je žuti meteoalarm upaljen za regije Bihać (od 11 do 16 sati), Livno (od 11 do 16), Sarajevo (od 12 do 18 sati), Tuzla (od 12 do 18), Banjaluka (od 10 do 18 sati), Foča (od 12 do 19), Prijedor (od 10 do 18 sati), te Višegrad (od 12 do 19).

“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće”, naveli su iz FHMZ.

