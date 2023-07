Srebreničanin odlučio da se popne na Mont Blanc i sa zastavom postavi i srebrenički cvijet

Povodom toga jedan Srebreničanin, koji je u tom gradu izgubio oca i djeda, odlučio je ove godine na poseban način odati počast i obilježiti 11. juli.

Mirza Alić, rođen 1993. godine, je sin i unuk ljudi koji su stradali u genocidu u Srebrenici. On je 2001. godine zajedno sa majkom i sestrom napustio svoju domovinu i preselio se u Švicarsku gdje živi i sada. Prije samo nekoliko godina pronađeni su i ukopani posmrtni ostaci njegove rodbine, među kojima su i dvoje amidža.

Na svaki ukop je dolazio, a ove godine odlučio je da obilježi Dan sjećanja na genocid u Srebrenici na poseban način. Odlučio je da se popne na Mont Blanc, najviši vrh u Evropi gdje će postaviti zastavu Bosne i Hercegovine i obilježje Srebrenice, srebrenički cvijet u čast žrtvama koje su ubijene u genocidu.

“Ovo je moj plan već dugo vremena, pa sam odlučio kad već idem, da idem sa našom zastavom i obilježjem Srebrenice. Želim da odam počast svim žrtvama rata u našoj domovini”, rekao je Alić za Klix.ba.

On je kazao da želi dati do znanja da se to što se dogodilo u Srebrenici nikada ne smije zaboraviti i da je ponosan Bosanac, iako godinama živi van svoje domovine.

“Cilj mi da se širi svijest na dešavanja koja su nas zadesila. Inače, u Švicarskoj u Ženevi svake godine imamo skupljanja i prisjećanja na žrtve genocida. Svaki naš bosanski džemat u ovoj državi trudi da se za nas zna i da nikad ne zaboravimo ko smo i odakle smo došli i kakvu priču imamo”, rekao je, piše Klix.ba.

Facebook komentari