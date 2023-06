Iza nas je tropska noć, i Sladić najavljuje drastičan preokret: Stižu pljuskovi i olujni sjeverac, a s njima i zahlađenje

Nakon visokih temperatura, bh. meteorolozi najavljuju u poslijepodnevnim i večernjim satima jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će u Bosni će uvjetovati obilnije pljuskove sa grmljavinom i jakim udarima vjetra. Izdato je i narandžasto upozorenje.

I poznati bh. meteorolog Nedim Sladić najavljuje drastičnu promjenu vremena. Tim povodom oglasio se sinoć na društvenim mrežama te najavio tropsku noć za veći dio zemlje, neugodnu za spavanje koju, kako je naveo, “mijenja još jedan vreli dan ali i sve burniji procesi kako odmiče dan i fronta nailazi”.

– Rizik od snažnih oluja je sutra navečer (petak, op. pr) pogotovo izražen za područje Tuzlanskog kantona”, naveo je Sladić te dodao: “Sinoptička situacija: približava se utjecaj termobaričke doline sa sjeverozapada prema Denovskom zaljevu što slabi utjecaj termobaričkog grebena te izmješta svoju os dalje prema istoku Balkana. U prizemlju slabljenje anticiklonalnog polja usljed premještanja hladne fronte preko centralne Europe. Iznad naše zemlje i dalje se zadržava vrela zračna masa, ali se u izraženom jugozapadnom visinskom strujanju pojačava influks vlage sa prednje strane doline koji destabilizuje atmosferu. Vrhunac prvog vala vrućine – napisao je Sladić te dao prognozu vremena za danas:

“Nakon tropske noći za većinu područja naše zemlje, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost te vruće. Jačim konvektivnim razvojem oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevu predfrontalne nestabilnosti u vidu prolaznih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom te prolazno jakim vjetrom izgledni su na prostoru Krajine i viših područja centralne Bosne. U drugom dijelu poslijepodneva, a naročito tokom večeri, sa sjeverozapada uslijedit će jače naoblačenje usljed približavanja frontalnog poremećaja, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu sjeveru i sjeveroistoku Bosne, šireći se tokom noći na subotu dalje na jugoistok preko centralne Bosne. Usljed dostupne toplotne energije, izražene heličnosti, snažne uzgonske sile te potencijalne vrtložnosti, nerijetko će pljuskovi biti i obilniji te praćeni lokalnom pojavom grada krupnijeg zrna što može izazvati i materijalnu štetu. Usljed jačeg intenziteta padavina, moguća su i bujična plavljenja na uskoskoncentrisanom području. Signali za izraženija lokalna grmljavinska nevremena najveća su na prostoru Tuzlanskog kantona. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Umjeren do umjereno jak jugo se prognozira na prostoru Krajine.

U večernjim satima s prolaskom frontalnog poremećaja prolazno će zapuhati jak, na udare i olujan sjeverac i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu te u područjima sa izraženijom južinom (područje bihaćke kotline) lokalno i do 27, a dnevna od 32 do 38 °C. Prolaskom fronte, temperatura zraka je u osjetnijem padu.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u početku one visoke koprenaste, a potom tokom dana i grudvaste uz okolno gorje i planine. Porast naoblake tokom noći na subotu, kada se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Prethodno je izgledna pojava tropske noći. Jutarnja temperatura oko 22, a dnevna oko 36 °C” – piše Sladić.

