RS “izbacuje” visokog predstavnika iz Službenog glasnika

Republika Srpska izbacuje visokog predstavnika iz Službenog glasnika izmjenama zakona koje je zatražilo 66 narodnih poslanika – više od dvotrećinske većine.

Podsjećamo, danas su na sjednici NSRS-a poslanici iznijeli strašne optužbe na račun ureda visokog predstavnika, a entitetski premijer Radovan Vušković OHR je optužio i za smrt oca.

“Operisao je srce i kad je bio na oporavku, kad je čuo da sam ja tamo na toj listi za par dana je bio mrtav. Neću vam to nikad oprostiti gospodo, odakle god došli i kako god se zvali. Ubili ste mi oca”, kazao je Višković.

Na crne liste OHR-a zbog kojih su mnogima u Republici Srpskoj bili uskraćeni lični dokumenti, pa i prava na rad podsjetio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić koji je i izlagač izmjena o kojima se raspravljalo.

“Budući da je posljednji visoki predstavnik propao na imenovanju u Savjetu bezbjednosti, mi smo donijeli u ovoj NSRS odgovarajuće odluke o nepriznavanju visokog predstavnika. Da li je onda normalno da njegove odluke po zakonu koje su na snazi u Republici Srpskoj treba da objavljujemo u Službenom glasniku. Pa naravno da nije”, naveo je Stevandić.

Ali za opoziciju, stvar je ishitrena. U pravilu podsjećali su većinu na prethodne sjednice na kojima se raspravljalo u više navrata o visokom predstavniku bez efekata. Ipak opozicioni SDS je podržao održavanje sjednice, a i PDP je blizak stavu vlasti.

“Dakle, za PDP Christian Schmidt nije visoki predstavnik jer nije imenovan u skladu sa relevantnom rezolucijom SB-a UN, ali isto tako vas pozivamo da ovdje u NSRS razgovaramo o ulozi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine”, poručio je Milanko Mihajlica, PDP.

Najglasnije protiv bili u Listi za pravdu i red. Najmlađi poslanik našao se na posebnom udaru vlasti zbog gafa u kojem je negirao sastanak sa OEBS-om, ali je priznao da se sastao sa OSCE-om, iako je riječ o istoj organizaciji.

“Je li istina tada da ste pokrenuli pitanje reakcije OHR-a prema funkcionerima iz Republike Srpske najvišim funkcionerima i tražili da bez njihove pomoći ne možete vi sami u rat. Ne možete doći na vlast bez njihove pomoći, jel to istina?”, pitao je Igor Žunić, SNSD.

“Nikada nisam sjedio ni sa kim iz OEBS-a već OSCE. Istina je sljedeća da sam ja rekao da SNSD blokira Bosnu i Hercegovinu u Domu naroda i da ne može da se donese izmjena Izbornog zakona zbog SNSD-a i da je jedina institucija koja to može uraditi legalno bio to Schmidt ili bilo ko peti, deveti, viski predstavnik koji može da nametne izmjene Izbornog zakona, da ubaci. Nisam ja rekao da je on legalan, nelegalan, bilo koji”, odgovorio je Đorđe Vučinić, Lista za pravdu i red.

I ponovo, na sjednici se najmanje pričalo o onom što je tema, a tema je izbacivanje institucije visokog predstavnika iz Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa kojim se uređuje rad Službenog glasnika. Mijenja se samo jedan član u kojem se OHR briše, a zanimljivo, ne mijenja se član 13. u kojem stoji da se mogu objavljivati akti drugih organizacija u Bosni i Hercegovini uz nadoknadu. Ona iznosi 700 maraka po stranici koje se nalaze u oglasnom dijelu glasnika. prenosi n1

Facebook komentari