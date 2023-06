Djeca Sarajeva i Pala poručila da ne žele živjeti u prošlosti

Svečana manifestacija povodom završetka zajedničkog projekta JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” i OŠ “Pale” održana je u utorak veče u prostorijama Bošnjačkog instituta u Sarajevu, pod pokroviteljstvom Ambasade SAD-a.

Nakon brojnih projekata i zajedničkih aktivnosti u toku višegodišnje saradnje dvije škole iz dva bh. entiteta, JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” i OŠ “Pale” su uspješno aplicirale i na Javni poziv “Interethnic grants”, pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Navedeni projekat pod imenom “Making Our Own (Hi) Story“ bio je usmjeren na razvijanje međuetničke saradnje, izgradnju mira, partnerstva, razvijanje empatije i upoznavanje različitosti među pripadnicima različitih etničkih grupa.

Brojne zajedničke projektne aktivnosti dvije škole u prethodnoj godini krunisane su zajedničkim putovanjem u Sjevernu Makedoniju u periodu od 27.5.- 31.5.2023. u sastavu od 10 članova Projektnih timova obje škole i 40 učenika, posjetivši kulturne i vjerske spomenike u Skoplju, Ohridu, Sv Naumu, Strugi i Tirani, Biljanine izvore i neolitsko naselje Zaliv kostiju.

“Naša misija i naš cilj su ispunjeni u potpunosti, a grupa učesnika iz dvije škole je bila jedinstvena, puna međusobnog poštivanja i uvažavanja različitosti”, poručila je direktorica OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Samira Nukić koja je uz kolegu Aleksandra Rajića, direktora OŠ “Pale” bila menadžer uspješnog projekta.

Projekat je finaliziran realizacijom završnih svečanih manifestacija i u Sarajevu, 13. juna 2023. u Bošnjačkom institutu i Palama, 14. juna 2023. u Kulturnom centru Pale.

Predstavljeni su i premijerno izvedeni produkti njihovog rada, svojevrsne himne dvije partnerske škole simboličnog imena “Koračamo zajedno”, a duga priča, bogata brojnim zajedničkim radnjama, sažeta je i u kraći film, koji je prikazan prisutnima na svečanoj manifestaciji. Prirodne i kulturno-historijske ljepote Sarajeva i Pala, ali i raznolikost i jedinstvo kulture i tradicije naroda koji u njima žive prikazana su u filmskim kadrovima.

Program su obogatile članice Vokalnog ansambla “Corona”, dirigentica Tijana Vignjević, folklor i ansambl Akademskog Kulturnog Centra Univerziteta u Sarajevu “Slobodan Princip Seljo”, KUD “Mladost “ iz Pala, Pjevačka etno grupa i Pjevački ansambl Pale, kao i studenti Muzičke akademije iz Sarajeva, koji su svojim izvedbama pokazali kako muzika govori tamo gdje riječi zakažu.

Sjajne recitacije, narodne igre sjajnih igrača, melodije i pjesme izazvale su najljepše emocije prisutnih, osmijehe i gromoglasne aplauze.

Učenici su jednoglasno poručili da ne žele živjeti u prošlosti, već uspješno ići naprijed, u korak s vremenom i uz volju i znanja koja su im na dohvat ruke, krenuti zajedno u svjetliju budućnost, pišu Vijesti.ba.

Foto: Jasmina Omerović

