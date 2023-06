Njemačka od avgusta priznaje sve vozačke dozvole iz BiH

Upozoravaju to iz Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji saobraćaj RS, komentarišući najnoviju odluku Njemačke da od 1. avgusta zvanično prizna sve vozačke dozvole iz BiH, sa svim položenim kategorijama za putnička i teretna vozila.

– Njemačka ima potrebu za oko 30.000 profesionalnih vozača, a od 1. avgusta uvode nesmetan ulazak u zemlju sa vozačkom izdatom od institucija BiH. Jednostavno, dođete u Njemačku i počnete raditi u bilo kojoj kompaniji koja ima potrebu za vozačima – precizira predsjednik ovog udruženja Nikola Grbić, napominjući da je to ogroman problem za BiH i znači bukvalno nestanak ove radne snage.

Grbić podsjeća da je BiH u posljednje četiri godine već napustilo 6.000 profesionalnih vozača.

Iako su uslovi za odlazak bili teži jer su se do sada priznavale samo vozačke B kategorije, radnike ni to nije sprečavalo. Vozači C i D kategorije su vozačke dozvole vadili u Srbiji i Hrvatskoj ili polagali teorijski i praktični dio u Evropi.

Grbić precizira da su plate u inostranstvu neuporedivo veće, pa tako vozač u Njemačkoj može mjesečno zaraditi i do 10.000 maraka.

– Takođe, jedan od razloga odlaska su i granice BiH i carinski terminali jer naši vozači čekaju i po nekoliko dana da pređu granicu, uđu u terminal i ocarine robu, što nije slučaj u Evropskoj uniji – priča on.

Vozači za početak odlaze sami, ali čim dobiju papire i stalni posao sa sobom vode i kompletnu porodicu, piše Srpskainfo.

