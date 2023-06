U Domu mladih u Tuzli otvorena putujuća izložba Memorijalnog centra Srebrenica pod nazivom “Priče iz Srebrenice”

Ova izložba na jedinstven način objedinjuje predmete koji su pripadali žrtvama te priče koje su o njima ispričali njihovi najbliži srodnici sa videosvjedočenjima preživjelih svjedoka genocida. Na samoj realizaciji izložbe tim Memorijalnog centra radio je mjesecima, a predmete su na trajno čuvanje poklonili članovi porodica ubijenih. Trebalo je objediniti snimljena videosvjedočenja preživjelih sa izloženim artefaktima i pričama o žrtvama genocida. Kroz izložbu su na nekoliko mjesta izdvojene najupečatljivije izjave preživjelih i žrtava genocida prilikom njihovog rastanka 11. jula 1995. godine.

”Izložbu smo nazvali ”Priče iz Srebrenice”. Radi se o kombinaciji video svjedočenja i fizičkih artefekata. Sadrži pet ličnih priča o ljudima iz Srebrenice koji su ubijeni u genocidu te pet video priča preživjelih o životu tokom rata i posljedicama genocida. Svaka priča je podijeljen na tri razdoblja: život, smrt i pronađeni predmet. Kroz ta tri dijela govorimo o osobi koja je ubijena u genocidu”, rekao je Ahmo Mehmedović, jedan od kustosa u Memorijalnom centru.

Prije samog otvaranja izložbe obratili su se gradonačelnik Tuzle Dr.sc. Zijad Lugavić i pomoćnik direktora Memorijalnog centra Srebrenica, Amra Begić. Oni su istakli važnost saradnje između mnogih institucija i Memorijalnog centra u očuvanju sjećanja na genocid u Srebrenici.

Amra Begić, pomoćnik direktora Memorijalnog centra, zahvalila je na dolasku mladih ljudi, srednjoškolaca i studenata, koji su na ovom otvaranju pored majki i članica udruženja žena iz Srebrenice bili u većini te podsjetila na veliki posao svakog člana tima Centra i truda koji se morao uložiti kako bi se jedna ovakva izložba mogla realizovati. Posebno je zahvalila majkama i ostalim članovima porodica ubijenih žrtava na povjerenju koje su ukazali Memorijalnom centru kada su poklonili predmete svojih najmilijih na trajno čuvanje.

”Priče iz Srebrenice” posjetioci mogu pogledati u Tuzli, do petka 9. juna kada se ova izložba seli u Prijedor. Dom mladih, gdje je izložba postavljena bit će otvoren do ovog datuma svaki dan od 9 do 21 sat.

