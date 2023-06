GRADONAČELNIK BIJELJINE, NAKON BOLNOG SUSRETA S MUP-om RS, PITA: “Je l’ se to, časni službeniče koji si me na kvarno laktom udario ispod desnog rebra tako postupa sa čovjekom koji traži pravdu.”

Upitao je to gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović na Facebooku nakon što je jučer policija njemu i okupljenim građanima blokirala prolaz prema Trgu Krajine, kada je došlo je i do kratkog naguravanje sa policijom, piše BN TV.

“Da ne bi prošli pored zgrade Predsjedništva??? Je l’ to narodu zabranjujete da prođe? Je l’ se to na narod diže ruka? Je l’ se to, časni službeniče koji si me na kvarno laktom udario ispod desnog rebra, tako postupa sa čovjekom koji traži pravdu i ozdravljenje Republike Srpske?! Neka ti je na čast, i da si majci živ i zdrav!”, napisao je Petrović.

Piše i da je uvijek imao dobar odnos sa policijom koja je tu da štiti narod, ali da policiji to jučer nije trebalo.

“Ne ide se na svoj narod koji mirno i dostojanstveno želi izraziti bunt! Ne može CIK predsjednik biti važniji od NARODA? Narod je ovu zemlju stvarao i gradio, narod puni budžet, narod se i pita!”, poručio je gradonačelnik Bijeljine i dodao:

“Ovo je početak borbe za ozdravljenje Republike Srpske, idemo dalje, nema stajanja!”

Facebook komentari