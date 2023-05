PROGNOZA ZA NAREDNE DANE NIJE NIMALO DOBRA! OSIM PLJUSKOVA I GRMLJAVINE, U DIJELU BIH SE OČEKUJU I BUJICE

Lokalno intenzivnij pljuskovi u istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru, istoku i jugoistoku Hercegovini su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 29 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 22 °C.

Ponedjeljak: U Bosni pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne lokalno intenzivnije padavine, što može uzrokovati pojavu bujica. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i dio noći u većem dijelu Hercegovine se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 °C.

Utorak: U Bosni oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano, a u ostatku dana pretežno oblačno. Od sredine dana u Hercegovini se očekuju pljuskovi i grmljavina. U većem dijelu Bosne se očekuju intenzivnije padavine što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 °C.

Srijeda: Pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini padavine uglavnom poslije podne. U istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne se očekuju jači pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 °C. prenosi hayat

Facebook komentari