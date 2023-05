Meteorolozi objavili prognozu do srijede te upozorenje: “Zbog padavina moguća pojava bujica!”

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 4; Ivan Sedlo 9; Sokolac 10; Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 13; Tuzla, Zenica 14; Gradačac, Široki Brijeg 15; Doboj, Sanski Most 16; Banja Luka, Bihać, Livno 17; Trebinje 19; Neum 20; Mostar 21; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Bioprognoza: Nastavlja se period promjenljivih biometeoroloških prilika. U Bosni će preovladavati nestabilno vrijeme, usljed čega bi se mogle pojačati tegobe kod osjetljivih osoba. U Hercegovini ugodnije tokom prijepodneva, u drugom dijelu dana sa padavinama, sparno i uz lošiju opštu sliku. Moguće su meteopatske reakcije poput nervoze, dekoncentracije, glavobolje, umora. Povoljna okolnost je što bi uz više svježine i mirniji san, noćni sati ipak trebali biti ugodniji.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima. Lokalno intenzivniji padavine praćene grmljavinom očekuju se u istočnim, sjevernim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne, što za posljedicu može imati pojavu bujica. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake. Tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući na sjeveru, istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 29 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 21 °C.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno intenzivnij pljuskovi u istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru, istoku i jugoistoku Hercegovini su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 29 °C.

U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne lokalno intenzivnije padavine, što može uzrokovati pojavu bujica. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i dio noći u većem dijelu Hercegovine se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 °C.

U utorak u Bosni oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano, a u ostatku dana pretežno oblačno. Od sredine dana u Hercegovini se očekuju pljuskovi i grmljavina. U većem dijelu Bosne se očekuju intenzivnije padavine što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini padavine uglavnom poslije podne. U istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne se očekuju jači pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi Radiosarajevo

Facebook komentari