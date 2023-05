VELIKO NEVRIJEME ZAHVATILO BIH: BUJIČNE POPLAVE POPLAVILE NEKOLIKO KUĆA U SEMBERIJI

Danas su u većem dijelu zemlje registrovani lokalni pljuskovi i grmljavina. Bujične poplave su poplavile nekoliko kuća. Najviše sunčanog vremena je bilo u Krajini.

Temperature zraka izmjerene u 14:00 sati (°C): Bjelašnica 6; Ivan Sedlo 16; Bugojno 17; Sokolac i Tuzla 18; Sarajevo 20; Gradačac, Livno, Trebinje i Zvornik 22; Drvar i Zenica 23; Bihać i Sanski Most 24; Banja Luka i Neum 25; Široki Brijeg 26; Mostar 27 stepeni;

Kako javljaju iz Federalno hidrometeorološkog zavoda, sutra je u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i slabom grmljavinom. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu naoblaku. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa slabom grmljavinom na sjeveru, jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepeni, na jugu zemlje od 25 do 28 stepeni.

Prekosutra je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni. prenosi hayat

