Jutros je u BiH oblačno, u većem dijelu zemlje pada kiša

Izgledno je i jače grmljavinsko nevrijeme sa jakim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Povremeno jaki udari juga u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C.

U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Poslije podne prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura zraka oko 17°C.

I u narednim danima nas očekuje oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a poslije podne u većem dijelu naše zemlje. Tokom noći jači pljuskovi u Bosni. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 23 °C.

U četvrtak u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovini jutro i dio prijepodneva sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni lokalno sa slabom kišom. Poslije podne i dio noći pljuskovi i grmljavina se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 10 do 16, na jugu od 18 do 24 °C.

U petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući na zapadu i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 °C, saopćeno je iz FHMZ-a, pišu Vijesti.ba.

