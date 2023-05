Prognoza FHMZ-a: Padavine do kraja mjeseca

– Prostrano ciklonalno polje i dalje će se zadržati iznad Bosne i Hercegovine, ali i šire regije. Ciklona će uslovljavati oblačno vrijeme sa kišom, povremeno jačim pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine prognoziraju se u Hercegovini. Najkišovitije bit će u utorak i srijedu. Od četvrtka iako će i dalje biti oblačno, padavine neće biti toliko obilne – navode iz FHMZ-a.

Temperature zraka bit će u granicama višegodišnjeg prosjeka, odnosno slične temperaturama u prethodnom periodu.

Jutarnje temperature zraka varirat će od 8 do 12 stepeni Celzijusa u Bosni, na jugu Hercegovine do 14 stepeni. Najviše dnevne temperature pretežno između 16 i 20, na jugu zemlje do 22 stepena.

– Nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima preovladavat će i u zadnjoj sedmici mjeseca. Tokom kraćih pljuskovitih padavina nisu isključeno grmljavinsko nevrijeme. Neznatno toplije u odnosu na sedmicu ispred nas – navodi se u prognozi FHMZ-a, piše Faktor.

