Čini se da je i Sladić “digao ruke”: Evo nas skoro kao u drami “Čekajući Godoa”

Prema srednjoročnoj prognozi koju je objavio FHMZ, na prostoru naše zemlje nastavlja se razdoblje sa promjenjivim vremenskim prilikama.

Početkom naredne sedmice, prema raspoloživim sinoptičkim kartama, prognozira se promjenjivo i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom ili kraćim pljuskom. Planiranje radova na otvorenom, s obzirom na promjenjive vremenske prilike, biće teško organizovati. Nešto stabilnije očekuje se na jugu zemlje.

Na promjenjivo i većinom kišovito vrijeme jučer je upozorio i Nedim Sladić.

– Madden-Julian oscilacija ne želi izaći iz faze 6, 7 i 8 (prilično aktivni Kelvinovi valovi još od zimus, što može imati implikacije na jači El Nino kasnije na jesen) + U-oblik zahvaljujući lomljenju Rossbyevog vala nad sjevernim Atlantikom + pojačana ciklonalna aktivnost nad Sredozemljem = dosta padavina u narednih 10 do 15 dana nad Balkanskim poluostrvom, počevši od srijede. Folks, does not look good at all, especially later! (Ljudi, ovo uopšte ne izgleda dobro, pogotovo kasnije!), najavio je Sladić na Facebooku.

A njegova današnja objava pogotovo ne ulijeva nadu. Čini se da je i poznati mladi meteorolog “digao ruke”. Oni koji su se nadali da bi nas Sladić mogao “počastiti” nekim dobrim vijestima, morat će se načekati do daljnjeg.

– Evo nas skoro kao u Beckettovoj drami “Čekajući Godoa”. Šta čekam(o) – čekam(o) Sunce i stabilizaciju vremena p’o proljeća. #kišnododaljnjeg, napisao je Sladić.

