OBJAVLJENA PROGNOZA DO 13. MAJA: HOĆEMO LI (NAPOKON) DOČEKATI TOPLIJE VRIJEME I SUNCE?

– U četvrtak će preovladavati pretežno oblačno sa povremenom kišom ili kraćim pljuskom. Uslovi za slabu kišu postojat će i u petak na prostoru centralne i sjeveroistočne Bosne. U dane vikenda očekuje se umjereno oblačno i djelimično sunčano, uz nešto više temperature zraka, ali u skladu s dobom godine u kojem se nalazimo- navode iz FHMZ-a.

Istaknuto je da će jutarnje temperature zraka varirat i od četiri do devet stepeni Celzijusa u Bosni, na jugu Hercegovine do 13 stepeni. Najviše dnevne temperature pretežno između 18 i 23, na jugu zemlje do 25 stepeni.

-Početkom naredne sedmice, prema raspoloživim sinoptičkim kartama, prognozira se promjenjivo i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom ili kraćim pljuskom. Planiranje radova na otvorenom, s obzirom na promjenjive vremenske prilike, biće teško organizovati. Nešto stabilnije očekuje se na jugu zemlje- navode iz FHMZ-a.

Jutarnje temperature osciliraće pretežno između šest i 11 u Bosni do 15 stepeni u Hercegovini.

Maksimalne dnevne temperature kretaće se između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini do 23 stepena Celzijusa.

