Meteorolozi objavili kakvo će vrijeme biti za prvomajske praznike

Tako je na području mostarske regije lokalno moguća grmljavina zbog čega je na snazi meteoalarm.

“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće”, upozoravaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 17 do 24 stepena Celzijusa.

U Sarajevu umjereno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 20 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak 01.05.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu Bosne. U večernjim satima kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 °C.

U utorak 02.05.2023., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 13 do 19 °C. prenosi n1

Facebook komentari