Evropska sedmica imunizacije: Vakcina investicija u zdravlje i budućnost djece

Roditelji, obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi, vakcinišite svoju djecu i smatrajte vakcinaciju investicijom u zdravlje, napredak i budućnost vaše djece, poručeno je na skupu upriličenom u povodu „Evropske sedmice imunizacije”, u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, piše BHRT.

Svake godine, u zadnjoj sedmici aprila, obilježava se Evropska sedmica imunizacije i Svjetska sedmica imunizacije, čime se želi upozoriti na značaj imunizacije u sprečavanju ili znatnom smanjenju obolijevanja djece i svih dobnih skupina od raznih zaraznih bolesti (vakcinacijom sprečive bolesti).

Podaci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH pokazuju pad obuhvata imunizacijom svim vakcinama, osim vakcinom protiv tuberkuloze (BCG) i prve doze vakcine protiv hepatitisa B. S tim u vezi je na današnjem skupu poručeno da padajući trend obuhvata imunizacijom izaziva zabrinutost zbog prijetnji od ponovnog izbijanja epidemija vakcinalnopreventabilnih bolesti ukoliko se ne poduzmu dodatne aktivnosti na nadoknadi propuštenog cijepljenja, prenosi BHRT.

“Danas razgovaramo o unapređenju vakcinacije u cijeloj Evropi broj imuniziranih pacijenata opada, posebno od redovne imunizacije. To je sigurno jedan veliki izazova i za Federalno ministarstvo zdravstvo i sigurno jedan od prioriteta koji ćemo u sklopu javnozdravstvenih aktivnosti provoditi u naredne četiri godine”, rekao je novinarima Goran Čerkez, ispred federalnog Ministarstva zdravstva.

Dodao je kako će raditi na četvorogodišnjem planu koji podrazumijeva značajno osnaživanje zdravstvenog sistema i podizanje odgovornosti svih aktera, kao i pojačavanje monitoringa.

“Ne možemo govoriti samo o antivakcinalnim lobijima kao uzroku slabe vakcinacije, moramo naći probleme koji se nalaze unutar zdravstvenog sistema, moramo ih rješavati sistemski”, poručio je Čerkez, dodajući na kraju kako ne treba zaboraviti da još uvijek postoji interesovanje za vakcinacijom protiv COVID-19, da to poglavlje još nije završeno iako su sve mjere popuštene.

Sanjin Musa, voditelj službe za epidemiologiju pri Zavodu za javno zdravstvo FBiH, podvukao je kako je moto ovogodišnje sedmice imunizacije „vrijeme je za nadoknadu vakcinacije”, prvenstveno zbog činjenice što je pandemija COVID-19 imala negativan učinak na funkcionisanje službi koje pružaju uslugu imunizacije.

“Jedan od indikatora koji mi prijavljujemo jeste koji je procenat djece primio tri doze petovalentne vakcine do godinu dana. Za proteklu godinu on iznosi 70 posto, a ciljna vrijednost je 90 posto. Upravo je to problem koji želimo istaknuti, kako nadoknaditi propuštenu vakcinaciju. Koliko je djece primilo MRP vakcinu do navršene druge godine, tu imamo obuhvat 52 posto. To su podaci koji nas trebaju zabrinuti. Važnost nadoknadne vakcinacije kako bi izbjegli dalje negativne učinke pandemije, na taj način što ćemo imati prijeteće epidemije vakcinopreventivnih bolesti”, poručio je Musa.

Svetlana Stefanet, savjetnica za imunizaciju u Regionalnom uredu UNICEF-a za istočnu Evropu i centralnu Aziju, podsjetila je kako veliku ulogu u procesu imunizaciju imaju zdravstveni radnici, roditelji, ali isto tako i mediji.

“Svima nama je zajednički cilj da uvjerimo roditelje da su vakcine bezbjedne, da funkcionišu i da spašavaju. Vakcine širom svijeta godišnje spase oko četiri miliona života, međutim to nije dovoljno, možemo još bolje. Pandemija COVID-19 nas je značajno unazadila. U Evropi i centralnoj Aziji oko milion djece zbog pandemije nije dobilo nikakvu vakcinu ili su djelimično vakcinisana. Sva ta djeca su pod velikim rizikom da se zaraze nekom bolesti koja se može prevenirati vakcinacijom”, poručila je Stefanet, te poslala poruku roditeljima:

“Molim vas, obratite se svojoj najbližoj zdravstvenoj ustanovi, vakcinišite svoju djecu i smatrajte vakcinaciju investicijom u zdravlje, napredak i budućnost vaše djece.”

