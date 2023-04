Helez: Ako se desi da Dodik izvede policiju, to bi bili „glineni golubovi“

„Ako se desi da Dodik izvede policiju, to bi bili ‘glineni golubovi’. Mi bi uspostavili vrlo brzo ustavnopravni poredak“, rekao je Helez gostujući na Face televiziji.

Prema njegovim riječima, nezamislivo da neko uzme pušku i dođe na tu „neku granicu“, ocijenivši da se državi Bosni i Hercegovini neće ništa desiti i da, kako je rekao, „moli Boga da Dodik ne uradi ono što najavljuje“.

„Ja nisam čovjek koji se dopisuje sa Dodikom. Ja sam čovjek koji će imati plan za to. Molim Boga da to ne uradi, a posebno za te ljude koje bi tu poslao. Izaziva nešto što udara na temelje BiH. Mislim da bi to bio kraj RS“, naveo je ministar odbrane BiH.

Dodao je da bi se Dodikove najave mogle tumačiti kao narušavanje ustavno-pravnog poretka države, kada bi, kako je kazao, Tužilaštvo BiH radilo svoj posao.

„Ne brani se BiH deklaracijama, već u institucijama. Brani je parlament, brani je Predsjedništvo BiH“, kazao je Helez.

Dalje je rekao da ga ne zanima šta govori Dodik, već uloga Srbije, dodavši da je Dodik tokom vojne vježbe u Batajnici rekao da će Vojska Srbije braniti Srbe gdje god da su, poručivši jasno da bi to bila intervencija druge države, a da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić „samo ćutao“.

„Mene ne zanima Dodik, ali ako se umiješa Vučić, imamo i mi svoje prijatelje. Imamo i mi čim da raspolažemo. Zašto ne interveniše Vojska Srbije na Kosovu, jači su mnogo, ali ima tamo jedna baza, NATO baza, američka vojska, koja je mnogo jača od Srbije i zato oni ne smiju da ‘riješe pitanje Kosova’“, naglasio je Helez.

Ponovio je da ne zna koji su planovi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, i da ga ne zanima šta misli Vučić, ali kako je rekao, ako se umiješa to je onda intervencija druge države.

„Ja ne obilazim svet džaba. Oni kažu da se to neće desiti, a ukoliko se to desi onda se uključuju i druge države i zato mislim da ne smije“, zaključio je Helez. prenosi n1

Facebook komentari