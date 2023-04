Kavazović: Islamska zajednica pripada narodu i ona je njegov glas

… izjavio je reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović u bajramskom intervjuu za Radio i televiziju BIR, u kojem je govorio o izazovima koji su pred Bošnjacima muslimanima i Islamskom zajednicom, o slabostima i kako ih prevazići.

“Naš narod je u posljednjem stoljeću uglavnom bio okrenut Islamskoj zajednici i to je često bila jedina adresa kojoj se obraćao i kojoj se uopće mogao obratiti. To naslijeđe nosimo i danas. Naš narod je uvijek najbliži Islamskoj zajednici, jer je i ona najbliža njemu. To je prirodan ambijent u kojem živi naš narod”, rekao je, između ostalog, reisul-ulema u ovom intervjuu.

Naglasio je kako se Islamska zajednica ne može odreći svoje uloge.

Poručio je kako je to posebno važno u onim područjima gdje su Bošnjaci prepušteni sami sebi, gdje nemaju zaštitu države.

“Islamska zajednica pripada narodu i ona je glas naroda. Ona ima svoje prijatelje, ali ima i one koji je ne vole, čak i one koji bi voljeli da je nema. Posebno je to bilo izraženo u vrijeme agresije na našu domovinu, znajući koliko je džamija porušeno i imama ubijeno. Islamska zajednica je bila meta. Ona je i dalje meta onima koji atakuju na naš narod, na naš identitet i duhovni, nacionalni i kulturni. Zajednica je brana svemu tome, ona se odupire i ima snage da kaže ono što treba da kaže i što treba da se čuje u našem narodu. Ona će to nastaviti da radi bez obzira na sve pritiske i atake“, rekao je reisul-ulema Kavazović.

Intervju će biti emitiran na Radiju BIR prvi dan Bajrama, u petak, 21. aprila, s početkom u 14.00 sati, javila je Mina.

