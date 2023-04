Meteorolog Krajinović najavio kišu i pljuskove u narednih 15 dana, ali ima dobre vijesti za maj

Dodao je da se očekuju padavine pljuskovitog karaktera, a da će između tih nestabilnih kišovih perioda biti dovoljno sunca.

“Sve to će usloviti da se temperature zraka lagano vraćaju u one uobičajene za ovo doba godine. Poslije nastupajućeg vikenda, odnosno od narednog ponedjeljka, prognozni modeli ne ukazuju više na rizik od mraza. Tako da će i temperature lagano preći u one uobičajene za ovog doba godine. A kako prognozni model ukazuje već od 19. aprila moguće su maksimalne vrijednosti temperatura i iznad 20 stepeni celzijusa”, kazao je Krajinović.

Istakao je da iako se očekuje nestabilno vrijeme uz pljuskovite padavine, vrijednosti temperatura zraka ukazat će na prave proljetne.

“U aprilu više je oblačnih nego vedrih dana. Ono što nas je zavaralo tokom marta je bilo neuobičajeno dug period stabilnog vremena uz temperature znatno iznad prosjeka. To je ono što nas je zavaralo, pa mi sad očekujemo nešto drugo od aprila. Međutim, ono što sada imamo su uobičajene vremenske prilike za mjesec april. U ovom mjesecu se vrlo rijetko desi da imamo konstatno pet stabilnih dana. Tako da je kiša česta pojava tokom aprila”, kazao je Krajinović.

Govoreći o prognozi za maj, kazao je da ono na šta ukazuju mjesečne prognoze je to da će mjesec maj biti topliji od prosjeka.

“U maju će srednje temperature zraka biti iznad prosjeka, a na sjeveru će biti čak za tri stepena toplije. U pogledu padavina u maju će biti manje padavina uobičajenih za taj mjesec”, kazao je Feni Krajinović.

