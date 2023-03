OČEKUJE SE VELIKA TEMPERATURNA PROMJENA, JUTROS U BiH MINUSI: Objavljena vremenska prognoza do srijede

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac -2; Livno 0; Ivan Sedlo 1; Široki Brijeg, Tuzla, Zenica 3; Bihać, Sanski Most, Sarajevo 4; Prijedor 5; Banja Luka, Doboj 6; Gradačac 7; Mostar, Trebinje 9; Neum 11; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 941 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje. Tokom dana povremeno slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a u kasnim večernjim satima u Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 14 do 20 °C.

U Sarajevu sunčano, uz postepeno naoblačenje poslije podne. Kiša se očekuje u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Dnevna temperatura oko 18 °C.

Bioprognoza: Nakon stabilnijeg i ugodnijeg prijepodneva, opšta slika će, pod uticajem nadolazeće promjene sa zapada, postepeno biti lošija. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, dekoncentracije, nesanice. Poželjno je umanjiti aktivnosti u drugom dijelu dana.

Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je prognozu do srijede:

U ponedjeljak 27.03.2023., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Na planinama se očekuje snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, uz postepeno skretanje na sjeverni. U kasnim večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne se očekuje jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U utorak 28.03.2023., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana u Bosni je lokalno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 3 do 8, na jugu do 12 °C.

U srijedu 29.03.2023., pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Tokom dana vjetar u skretanju na južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 7 do 13 °C. prenosi novi

