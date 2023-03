SNIJEG SE NE PREDAJE, PORUČUJE METEOROLOG KRAJINOVIĆ: UZ RAMAZAN NOVA PROMJENA! ŠTA NAS OČEKUJE DO KRAJA MARTA?

Proljeće je pred samim vratima, a vrijeme u ovom periodu godine je tradicionalno promjenjivo.. Od debelih minusa, do velikih pluseva. Tako nam je kazao i meteorolog Bakir Krajinović u „Otvorenom studiju“’

On je kazao kako su temperature danas od 7 do 13 sati porasle za nevjerovatnih 20 stepeni.

Sutra pristiže frotnalni sistem koji će pokvariti ovaj današnji ugođaj. Sutra imamo poslijepodnevne padavine. U srijedu se očekuje kiša u nižim dijelovima i na planinama snijeg. Temperature će biti niske naredna dva dana, a vrijeme će biti veoma tmurno. Od četvrtka slijedi ljepše vrijeme, dosta sunca sa visokim temperaturama. Stiže nam pravo sunčano i proljetno vrijeme – kazao je Krajinović.

Podsjetio je kako 20. marta u 20:22 počinje proljeće, a prema prognozama ovo godišnje doba će biti toplije nego inače i sa manjim količinama padavina.

Do kraja mjeseca očekujemo puno više toplijih dana, sunca, visokih temperatura. Sudeći po ovom prvom proljetnom mjesecu, sve upućuje da ćemo imati lijepo godišnje doba. Biće ugodno svima onima koji uživaju u suncu. Još nas malo snijega očekuje sutra i prekosutra. To su rezervisane padavine za naše planine u centralnoj i istočnoj Bosni. Do kraja mjeseca ne vidimo sniježne padavine. Međutim, ne smije nas iznenaditi snijeg ni u aprilu ili maju. Imali smo iskustva da smo proslavili 1. maj uz snijeg. Jedno je sigurno, ova dva dana ćemo imati padavine i to je to za ovaj mjesec – dodao je. piše Hayat

