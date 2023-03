U BIH SE GODIŠNJE RAZVEDE 3.000 PAROVA: SOCIOLOG OBJASNIO ZAŠTO PUCAJU BRAKOVI

Statistički podaci govore kako se u BiH, na godišnjem nivou, razvede i do 3.000 parova.

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da odluku o razvodu najčešće donose parovi u četrdesetim godinama. Osim toga, primjetna je i popularizacija razvoda i više nije ‘sramota’ imati propali brak iza sebe, pa čak i više njih.

Sociolog Vladimir Vasić kazao je da statistički podaci pokazuju da se urušava institucija braka onakva kakva je bila nekad.

Mišljenja je da odgovor na pitanje zašto dolazi do krize i pucanja brakova treba tražiti u razlozima sklapanja brakova.

Uočljiv je trend sklapanja brakova koji su pretežno uslovljeni prijevremenim trudnoćama, zatim su, s druge strane, uslovljeni i pritiskom trećih osoba, socijalne sredine, nekih tradicionalnih, kulturnih, pa i vjerskih okolnosti. Osim toga, razlog što pucaju brakovi jeste i to odbijanje mladenaca, odnosno bračnih partnera da podnesu bilo kakav vid žrtve – kazao je Vasić, prenosi Hayat.

Dodaje da vjeruje da je za brak, osim ljubavi, potreban i kompromis.

Potrebno je da se nekad nešto i prešuti, da se podnese žrtva. Mislim da smo mi danas prilično zatvoreni u tu neku egoističnu sferu života i da previše gledamo jednoobrazno sami na sebe i tražimo svoj lični interes, a brak traži odricanje i iz tog ‘ja’ trebali bismo postati ‘mi’ – ukazao je Vasić.

Razvodima, dodaje, uveliko doprinosi katastrofalno socioekonomsko stanje u BiH.

Ma koliko mi na brak romantično gledali, kada ponestane izvora prihoda, vrlo lako dolazi do raspada ne samo bračnih zajednica nego generalno zahlađenja međuljudskih odnosa – zaključio je Vasić, piše Avaz.

Dodatni problem je, dodao je Vasić, taj što nas “sladunjava” psihologija uči da budemo sami, individualni.

Žene jesu hrabrije od muškaraca, to tvrdim, ali nameće se da bude samostalna i da joj ne treba muškarac ni bračni partner. Sve to indirektno utiče i na razvod brakova i na to da mladi ne ulaze u bračnu zajednicu – kazao je Vasić, piše Hayat.

