Danas oblačno sa kišom, od nedjelje sunčano

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Bjelašnica 0; Ivan Sedlo 6; Bugojno, Sarajevo i Zenica 7; Drvar i Tuzla 8; Bihać, Doboj i Livno 9; Bijeljina i Široki Brijeg 10; Mostar 11; Banja Luka, Gradačac, Sanski Most i Trebinje 12; Stolac 14; Neum 15°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jače padavine su na području Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 11°C.

U subotu, 11.03.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni većinom slabije padavine. Više kiše se očekuje prije podne u sjevernim područjima. Na planinama će padati slab snijeg. U Hercegovini lokalno može pasti malo kiše. Tokom noći na nedjelju postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 11°C, na jugu do 16°C.

U nedjelju, 12.03.2023., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar većinom slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu od 11 do 15°C.

U ponedjeljak, 13.03.2023., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C.

U utorak, 14.03.2023., u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. Od poslijepodnevnih sati se očekuje jače naoblačenje koje će tokom noći na srijedu usloviti kišu. Vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20°C, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari