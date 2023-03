Oglasio se i reis Kavazović: Posljednji sam koji bi pozivao na sukob

Njegove riječi izgovorene za MTV Igman da “moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem i o tome ne treba niko da ima dileme, da tako kažem, da to moramo raditi, ali, sada je mir, sada su institucije na potezu i neka rade svoj posao” izazvale su žestoke reakcije srpskih i hrvatskih političara, a reagovala je i međunarodna zajednica.

Kavazović je za Dnevni avaz kazao kako je u “razgovoru sa novinarom o sjećanjima na rat istakao važnost državnih institucija, komparirajući to sa 1992. godinom, kada se država od naoružanih razbojnika morala braniti i oružjem”…

“Rekao sam da je danas mir i da institucije treba da rade svoj posao. Sve drugo su insinuacije, ali od onih koji su navikli nasrtati na muslimane podržavajuci ratne zločince i ne očekujem ništa drugo. Hrabro ćemo se boriti za BiH i sve njene ljude. Nije nam to nikada bio problem. Znaju to oni koji su pošteni i koji vjeruju u ovu zemlju i njene ljude”, poručio je reisul-ulema.

Podsjećamo, govoreći o sadašnjem stanju u BiH, reisul-ulema Husein-ef. Kavazović je rekao sljedeće: “Ovo što imamo nije savršeno, ali trebamo raditi dalje da snažimo BiH kao državu i njen suverenitet, da one snage koje su suprotstavljene tome suzbijamo, obeshrabrujemo i sprečavamo na svaki mogući način. Današnja borba je u institucijama države BiH, one se moraju braniti. Ne smijemo dozvoliti da se one ruiniraju, da se one slabe. Moramo pokazati na svaki način da smo spremni braniti institucije države BiH. A, kada one padnu, a imali smo to 1992. kada su pale, moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem i o tome ne treba niko da ima dileme, da tako kažem, da to moramo raditi. Ali, sada je mir, sada su institucije na potezu i neka rade svoj posao.”

Uslijedile su brojne reakcije.

Facebook komentari