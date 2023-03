Svjetski Bošnjački Kongres upriličio prijem povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Skup je počeo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, nakon čega su prisutni učenjem Fatihe i minutom šutnje odali počast šehidima i poginulim borcima, onima koji su svojim životom branili nezavisnost Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju SBK.

Svečanom prijemu su prisustvovali: potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Edin Numanović, ministar za ravnomjerni regionalni razvoj Edin Đerlek, predsjednik Bošnjačke nacionalne fondacije muftija sandžački hfz. Abdurrahman ef. Kujević, pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo, direktor Sarajevske berze Tarik Kurbegović, predsjednik Stranke pravde i pomirenja u Crnoj Gori Seid Hadžić, pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Arben Jakupi, načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, kantonalni ministri, direktori i rukovodioci osnovnih i srednjih skola, direktori medijskih kuća i brojni drugi.

Prisutnima se na početku obratio predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa Mirsad Čaušević, ističući da su vrata Svjetskog bošnjačkog kongresa širom otvorena za sve ljude.

“Kad kažem Bosna, mislim Bosna i Hercegovina. Kad kažem Bošnjanin, mislim Bošnjak. Kad kažem Bošnjak, mislim Bosanac. Svjetski bošnjački kongres, šta je to, zašto je to i o čemu je to? Vizija bošnjačkog kongresa jeste Bosna i Hercegovina u kojoj svako ima pristojno mjesto za život. Bosna i Hercegovina organizirana kao građanska država. Naziv Bošnjanin, Bošnjak, Bosanac su sinonimski nazivi, kako to lijepo kaže i naučno obrazlaže akademik Dževad Jahić. Naša misija je zapaliti djelima, ne riječima, djelima, svjetlo perspektive i nade za bošnjački, odnosno bosanski narod“, kazao je Čaušević.

U ime člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bećirovića, prisutnima se obratio Alija Kožljak, naglašavajući da se uvijek moramo podsjećati svojih obaveza, bilo gdje da smo.

“Da damo svoj doprinos u smislu odbrane Bosne i Hercegovine, izgradnje Bosne i Hercegovine kao evropske, suverene, nezavisne države i države Bosne i Hercegovine koja će biti prosperitetna. Vi ste odabrali da ovaj događaj obilježite na veoma adekvatan način, a to je perom i slovom, znanjem, na najbolji način, ono što nam najviše treba u ovom periodu”, navodi Kožljak.

Prisutnima se obratio i prvi komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine general Sefer Halilović. On se tom prilikom osvrnuo na temu panel diskusije “Bosna i Hercegovina i Sandžak kroz Wikipediju” koja je upriličena u okviru svečanog prijema Svjetskog bošnjačkog kongresa.

“Vrši se organizirano i plansko negiranje države Bosne i Hercegovine, govoreći da je to Osmanska tvorevina i da nikada nije postojala. U zadnje vrijeme ima i instrukcija Srpske akademije nauka i umjetnosti da se pišu tekstovi o Bosni i Hercegovini kao srpskoj državi, a kralju Tvrtku kao Srbinu. Ništa bolja situacija nije ni od zapadnih susjeda, s tim što su oni nešto blaži u ovim formulacijama. Oni imaju zadatak da negiraju državu Bosnu i Hercegovinu na svaki mogući način i svi tekstovi na taj način provejavaju, negiraju muslimansku, bošnjačku ili bosansku naciju. Na više mjesta ponavljaju Dobricu Ćosića koji je rekao, dajte im da budu Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ne dajte im da budu Bosanci, ali obavezno da budu konstitutivni, ako su konstitutivni onda možemo mi svoj komad da tražimo. Negira se bosanski jezik jer kažu da je to izmišljen jezik. Izmišljen jezik, izmišljena nacija, izmišljena država i tako dalje. Kako se mi ovome možemo suprostaviti? Samo istinom”, kazao je u svom obraćanju Halilović.

Kerim Hadžić i Almir Hodžić predstavili su temu panel diskusije, nakon čega su na temu “Bosna i Hercegovina i Sandžak kroz Wikipediju” govorili akademik Ferid Muhić, potpredsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti akademik Dževad Jahić, akademik Refik Šećibović, Hazbija Kalač i Redžep Demić, navodi se u saopćenju, prenosi Source.

