Nedim Sladić: Sa zimom nismo završili

Na društvenim mrežama već dva dana najučestaliji su postovi Nedim 1 džemre (ovo drugo) 0. Kakav je osjećaj pobijediti narodno predanje?

– Ovu zimu sam očekivao sredinom februara kada su postojali određeni parametri poklopiti. Narodna vjerovanja uvijek sadržavaju odstupanja.

Treba li se zabrinuti i treće džemre?

– Rekao bih da mi sa zimom još nismo završili. Očekujem zastoj u Madden-Julian oscilaciji odnosno oscilaciji koja se više veže za tropska područja ali u interakciji sa stratosfernim uticajima prije svega mislim polarnim vrtlogom, jednim jezgrom vrlo hladnog zraka koji kruži na oko 30 km iznad nivoa gdje se mi nalazimo može dovesti do toga da sada zahvaljujući tom slabljenju vrtloga i spuštanju tog hladnijeg zraka prema jugu, zahvaljući slabljenju te vrpce snažnih zonalnih vjetrova koji su se pomjerali od zapada ka istoku sad se obrnuto pomjeraju. Oni uslovljavaju da se ta tzv. mlazna struja produbljuje južnije. Svi sistemi vremenski se pomjeraju južnije, a sa njene zadnje strane se povlači taj hladan zrak. Upravo u takvim okolnostima kada se pogleda taj faktor koji je sada u fazi 7 i 8, Madden-Julian oscilaciji 7 i 8 plus slabljenje tog stratosfernog vrtloga koji se desio krajem mjeseca februara. Sada bi smo kroz dvije ili tri sedmice trebali bi osjetiti njegov utjecaj. Uzmemo li u obzir da tzv. euroatlantski režimi podržavaju atlantski greben i skandinavsku blokadu, to su uslovi koji favorizuju spuštanje tog hladnog zraka sa istoka prema području centralne i jugoistočne evrope. Tako da ono što sada mogu zaključiti da sa zimom nismo završili, da će tu biti još hladnim prodora. Kada govorimo o njihovim trajanjima i intenzitetima svakako treba sačekati malo širu sliku odnosno jedan bliži termin kako bi se mogli razraditi svi detalji jer i prije nego što će ovaj snijeg pasti bilo je dosta nesigurnosti u pitanju količine snijega koja će pasti. Tako da smo mogli primijetiti u zadnjih 24 do 48 sati koliko su modeli konstantno povećavali visinu snježnog pokrivača koja je u početku bila nešto malo manja od očekivane, a potom se povećavala. Takve detalje zaista treba sačekati jedan približan period od tri-četiri dana kako bi mogli dati konkretne brojke.

Pomalo neobično, čak su i dijelovi regije uz Jadransko more zbog snijega odsjećeni bili od ostatk Hrvatske. Je li bilo očekivano?

– Jeste, sa obzirom da se anticiklona nalazila u Jadranu. Generalno gledano, ovakva situacija je bila povoljna za područje Like i Gorskog kotara koji su zavijani.

Možemo li pričati malo dugoročnije, kakvo proljeće, pa i ljeto možemo očekivati?

– Za ljeto ćemo teže dati prognozu. Kada idemo na te sezonske staze, moram istaknuti, da je vjerovatnoća prognoze značajno opada. Od svake sezone zavisi određenost sezone. Kako budemo išli prema drugom dijelu proljeća trebamo očekivati sve toplije vrijeme, prenosi Pressmediabih.com.

