VRIJEME SE MIJENJA: DOLAZI NOVI SNIJEG

U Bosni povremeno sa slabim snijegom, a u Hercegovini sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini, uglavnom, jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna 0 do 4, na jugu do 10 stepeni.

Sutra oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u Bosni u nizinama prolazna kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Prekosutra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama povremeno kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini se očekuje kiša. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje od 10 do 16 stepeni. prenosi hayat

Facebook komentari